Annesinin başını bıçakla keserek camdan sokağa atan zanlı yakalandı
Bağcılar'da annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa atan zanlı yakalandı.
3. Sayfa 25.09.2022, 20:03
Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. ile tartıştı.
A.S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.
Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.
Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: AA
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