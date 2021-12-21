Ankara'da feci kaza! Sürücü öldü
Başkentte duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
3. Sayfa 21.12.2021, 07:14 21.12.2021, 07:48
Alınan bilgiye göre, Mamak Bostancık Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 MNY 47 plakalı otomobil, Çatak Caddesi kesişimindeki duvara çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde ismi öğrenilemeyen sürücünün öldüğü belirlendi.
Araçta yalnız olduğu belirlenen sürücünün cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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