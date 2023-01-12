Ankara'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.