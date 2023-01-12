Ankara'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.01.2023, 09:28
Alınan bilgiye göre, içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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