Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Ankara'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı.
3. Sayfa 24.12.2021, 18:28
Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.
İşçilerden Ali Çelikli'nin toprak altında kalması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Çelikli, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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