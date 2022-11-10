Ankara'da bir evde bıçaklanarak öldürülen 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı.
3. Sayfa 10.11.2022, 20:31
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Kaynak: AA
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