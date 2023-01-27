Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde refüje çarpan tırın dorsesi devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, refüje çarpan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu ulaşımda aksama meydana geldi.
3. Sayfa 27.01.2023, 01:48
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden E.M. idarisindeki 54 ABB 500 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.
Savrulan tırından ayrılan dorse devrildi. Kaza nedeniyle İzmit Batı Gişeleri Bağlantı Yolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı, İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.
Yaralananın olmadığı kazada, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
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