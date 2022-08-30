Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.
3. Sayfa 30.08.2022, 15:42
Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde Lütfettin Eren idaresindeki 34 JU 2082 plakalı tır ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EOC 37 plakalı hafif ticari araç, 40 AE 533, 34 LH 4133, 66 DA 310 ve 34 LS 5784 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerinin araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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