Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde, Murtaza B. yönetimindeki SI MB 1969 yabancı plakalı otomobil, Gültekin K. idaresindeki 59 TC 669 plakalı kamyonet ve Ömer Faruk K'nin kullandığı 37 SL 246 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Devrilerek savrulan araçların sürücüleri Ömer Faruk K. ve Gültekin K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç, G.H, İ.A.H. ve İ.E.H. yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya'daki Hendek Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.