Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tünelde tır ile iki kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.03.2022, 12:15 23.03.2022, 12:19
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde, H.K. yönetimindeki 26 ACE 944 plakalı tır, K.D'nin kullandığı 54 DT 068 plakalı kamyon ile İ.Ç. idaresindeki 45 YE 651 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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