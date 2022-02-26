Anadolu Otoyolu'nda kaza
Anadolu Otoyolu'nda, kamyonla tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından dolayı yolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
3. Sayfa 26.02.2022, 17:31
Anadolu Otoyolu'nda, kamyonla tırın çarpışması sonucu yolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki çiğ köfte yüklü kamyon, Şekerpınar mevkisinde Vedat D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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