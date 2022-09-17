Anadolu Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.