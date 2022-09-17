banner38

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobil bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa 17.09.2022, 17:29 17.09.2022, 17:41
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı

Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.

Kaynak: AA
#Anadolu Otoyolu #kaza
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 16
2. Konyaspor 7 14
3. Başakşehir 5 13
4. Beşiktaş 6 13
5. Adana Demirspor 6 13
6. Kayserispor 7 12
7. Gaziantep FK 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Trabzonspor 6 10
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 6 11
2. Bodrumspor 5 10
3. Bandırmaspor 4 10
4. Boluspor 5 10
5. Eyüpspor 5 10
6. Sakaryaspor 5 9
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gençlerbirliği 6 5
14. Altay 6 5
15. Adanaspor 5 4
16. Denizlispor 6 4
17. Altınordu 4 3
18. Erzurumspor 5 3
19. Ö.K Yeni Malatya 6 3
Takımlar O P
1. M.City 7 17
2. Arsenal 6 15
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Bournemouth 7 10
9. Liverpool 6 9
10. Leeds United 6 8
11. Brentford 6 9
12. Newcastle 7 7
13. Southampton 7 7
14. Aston Villa 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Wolverhampton Wanderers 7 6
17. Everton 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Mallorca 6 8
9. Girona 5 7
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Celta Vigo 5 7
12. Real Sociedad 5 7
13. Valencia 5 6
14. Almeria 6 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Getafe 5 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 5 1
banner23