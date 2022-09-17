Anadolu Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobil bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 17.09.2022, 17:29 17.09.2022, 17:41
Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki otomobil bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.
Kaynak: AA
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