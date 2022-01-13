Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı

Ankara istikametinde seyreden S.K.T idaresindeki 34 NL 3254 otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde, aynı yöne giden H.A'nın kullandığı 34 EFG 400 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki F.A.A.D, F.T, Y.L. ve T.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.