Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.01.2022, 15:39
Ankara istikametinde seyreden S.K.T idaresindeki 34 NL 3254 otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde, aynı yöne giden H.A'nın kullandığı 34 EFG 400 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki F.A.A.D, F.T, Y.L. ve T.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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