Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 21.11.2021, 08:53
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Selman K. yönetimindeki 31 ABG 721 plakalı otomobil, Muallimköy geçişi mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Selman K. ile otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Selman K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı
Bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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