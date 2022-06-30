Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyreden Yiğit Ü. idaresindeki 34 ERS 18 otomobil, Yedigöller Dinlenme Tesisi yakınlarında, aynı istikamette seyreden Yusuf T. yönetimindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada Yusuf T. yönetimindeki araçta bulunan Sinan Ağca ve Hüseyin Akkoyun hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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