Ambulansın refüje çıktı: Hasta yaşamını yitirdi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde refüje çıkan ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.07.2022, 09:25
Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.
Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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