Ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulans şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.02.2022, 14:37
Yoğun sisin etkili olduğu Akkerpiç Mahallesi'nde, 31 AZJ 64 ambulans şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ve iki sağlıkçı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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