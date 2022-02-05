Ambulans ile iki araç çarpıştı: 10 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil ve Süleyman Yılmaz idaresindeki hasta taşıyan ambulans çarpıştı.
3. Sayfa 05.02.2022, 14:53
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Gediz-Uşak Çevre Yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Şuayp Kart yönetimindeki 43 LH 494 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Koç'un kullandığı 06 EF 1181 plakalı otomobil ve Süleyman Yılmaz idaresindeki hasta taşıyan 43 AG 891 plakalı ambulans çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan ambulanstaki hastanın da aralarında olduğu yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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