Ambulans devrildi
1. Çevre Yolu Ataşehir mevkisinde ambulans devrildi. Meydana gelen kazada ambulansın sürücüsü yaralandı.
3. Sayfa 24.12.2022, 15:07
Ataşehir'de devrilen özel ambulansın sürücüsü yaralandı. 1. Çevre Yolu Ataşehir mevkisinde seyir halindeki 34 GV 9180 plakalı özel ambulans, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sırasında ambulansın boş olduğu öğrenilirken hafif yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle 1. Çevre Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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