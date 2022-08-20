Alanya'da kaza: 2'si ağır 25 kişi yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.08.2022, 09:18
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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