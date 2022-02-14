Alacak verecek kavgası cinayetle bitti
Artvin'in Ardanuç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 14.02.2022, 15:43
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde, Alim D. ile Tolunay A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tolunay A, Alim D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Alim D, Ardanuç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tolunay A, Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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