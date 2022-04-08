Alacak verecek kavgası! 4 yaralı

Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 1. Cadde'deki bir iş yerinde, C.A. ile T.T. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından başlayan kavgaya iş yeri sahibi C.A'nın oğlu C.A. da dahil oldu.

Tarafların karşılıklı tabancayla ateş açması sonucu C.A, C.A. ve T.T. ile olay yeri yakınından geçerken kurşun isabet eden K.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.