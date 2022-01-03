Alacak verecek kavgası! 2 kuzenini öldürdü
Kayseri'de alacak- verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Olayda kuzenleri tarafından silahla vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 03.01.2022, 17:46
Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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