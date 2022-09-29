Aksaray'da acı olay: Kamyonun altında kalan bebek hayatını kaybetti
Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında, süt toplama kamyonunun altında kalan bebek yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 29.09.2022, 00:27
Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Osman Koyuncu, süt toplamak için geldiği yaylada manevra yapan F.K'nin kullandığı 68 EF 643 plakalı kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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