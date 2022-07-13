Akrabalar arasında silahlı kavga: 8 yaralı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si kadın, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.07.2022, 17:30
Tuzluca ilçesi'nin Abbasgöl köyünde dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun yaralandı.
Olayın ardından akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bugün tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 8 kişi yaralandı
Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Tuzluca ve Iğdır devlet hastanelerine kaldırıldı.
Silahla yaralanan Suat Çekim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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