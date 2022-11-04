Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olayda 1 kişi ise bıçakla yaralandı.
3. Sayfa 04.11.2022, 08:53
Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak'taki evde A.Ç, henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği astsubay kuzeni Mehmet Ç'yi bıçakla yaraladı.
Şüpheli Mehmet Ç'nin silahıyla diğer akrabası Mesut Ç'ye ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, Mehmet Ç'yi hastaneye kaldırdı.
Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilen A.Ç. gözaltına alındı.
A.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
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