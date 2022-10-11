Akrabalar arasında arsa kavgası: 1 kişi ağır yaralı

İddiaya göre, akraba olan F.E. ile A.Ç. arasında bir süre önce arsa satışından kaynaklı sorunlar nedeniyle küskünlük yaşandı.

F.E. ile A.Ç. Uğraş Caddesi'ndeki bir pastanede karşılaştı. Burada çıkan tartışmada A.Ç, F.E'yi bıçakla yaraladı. Gruptaki H.Ç. de havaya tabancayla ateş açtı.

F.E, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı, A.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.