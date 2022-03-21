Akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde dün gece husumetli akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgaya karışanların yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Olay sonrasında bölgeden kaçan H.A. ve A.K, Harran ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldü.

Bu arada, olayda yaralanan biri ağır 4 kişinin de hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kırsal Ayrancı Mahallesi'nde dün aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.