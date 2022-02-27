Ağrı'da 2 trafik kazası: 5 yaralı

Ağrı'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi hafif yaralandı.

Y.G idaresindeki Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Eleşkirt ilçesi istikametinden il merkezine giderken Çiftepınar köyü mevkisinde havanın sisli ve yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı sırada, sürücülüğünü C.P'nin yaptığı 35 AG 0137 plakalı mazot yüklü tır da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile 4 polis, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir kişinin cep telefonu ile olay sonrasını çektiği sırada, bir askerin yolda kayan tırdan kaçmaya çalışırken kara saplanması ve daha sonra koşarak son anda devrilen tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar kaydedildi.