Ağacın altında terk edilmiş bebek bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu.
3. Sayfa 03.08.2022, 14:10 03.08.2022, 14:06
Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.
Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağacın altında bebek olduğunu fark etti.
Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği terk edenleri bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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