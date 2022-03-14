Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı
Balıkesir' de ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 14.03.2022, 13:36
Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi'nde evinin önündeki çam ağacını budayan Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ünver'in öldüğü belirlendi.
İtfaiye görevlilerince asılı kaldığı ağaçtan indirilen Ünver'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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