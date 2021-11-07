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Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobile silahla ateş açılması sonucu 4 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa 07.11.2021, 01:36
Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında İ.K, çocuk velayeti konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan ailenin içinde olduğu otomobile tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, Hanife Mercan, Mevlüt Mercan, Hanife Mutlu, Şefika Mutlu ve Yusuf Mercan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hanife Mercan, Mevlüt Mercan, Hanife Mutlu ve Şefika Mutlu kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Yusuf Mercan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#Afyonkarahisar
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