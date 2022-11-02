Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.11.2022, 18:17
H.Y. (53) idaresindeki 07 LF 542 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında N.S'nin (47) kullandığı 26 PS 532 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan B.Y. (54), B.S. (44) ve S.S. (67) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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