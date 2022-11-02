Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

H.Y. (53) idaresindeki 07 LF 542 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında N.S'nin (47) kullandığı 26 PS 532 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan B.Y. (54), B.S. (44) ve S.S. (67) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.