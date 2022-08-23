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Afyon'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa 23.08.2022, 16:38
Afyon'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.

Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
#Afyon #Trafik Kazası
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