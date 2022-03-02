Adliyede silah kazara ateş aldı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş almasından dolayı polis memuru yaralandı.
3. Sayfa 02.03.2022, 15:46
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.
Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.
Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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