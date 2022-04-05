Adliye çıkışında silahlı saldırı

Eski eşi Onur D. tarafından pompalı tüfekle yaralanan Güllü A, babası Süleyman A, kardeşi Bilal A, yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Yaralı olduğu için tekerlekli sandalyede bulunan Onur D, eski eşi Güllü A'nın kardeşi Bilal A'yı silahla bacağından yaraladı.

Silah sesleri üzerine bölgeye gelen adliyedeki görevli polis ekipleri, cadde üzerinde Onur D'yi silahla birlikte gözaltına aldı.

Yaralanan Bilal A, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güllü A. ve bir yakınının olay yerinde sinir krizi geçirdiği görüldü.

- Olay

Eski eşi Güllü A'nın (25) Serik ilçesinde ailesiyle yaşadığı eve 30 Aralık 2021'de akşam saatlerinde gelen Onur D. (25), tartıştığı genç kadına yanındaki tüfeği doğrultmuştu. Bunun üzerine dış kapıyı kapatarak evin içine kaçmaya çalışan Güllü A, eski eşinin tüfeğinden ateşlenen saçmalarla yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Genç kadının babası ise gazetecilere eski damadının yüzünden bir yıldır ailesinin rahat nefes alamadığını ifade etmişti.