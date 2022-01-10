Adliye binası önünde silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.