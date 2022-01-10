Adliye binası önünde silahlı kavga: 4 yaralı
Diyarbakır Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 10.01.2022, 14:38
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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