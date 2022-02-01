Adliye binası önünde silahlı kavga: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davasının duruşması sonrasında adliye önünde silahlı kavga çıktı.
3. Sayfa 01.02.2022, 15:47
Alınan bilgiye göre, E.Y. ile eşi Ö.Y'nin Çerkezköy Adliyesinde görülen boşanma davası duruşmasının ardından çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ö.Y'nin arkadaşları H.D. ve O.A'nın da karıştığı kavgada E.Y'nin burnu kırıldı ve silahla bacağından yaralandı.
Silah sesini duyan adliyedeki polisler olaya müdahale etti.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor da 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralanan E.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüpheliler Ö.Y, H.D. ve O.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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