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Adıyaman'da motosikletler çarpıştı

Adıyaman'da 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı.

3. Sayfa 10.08.2022, 01:36
Adıyaman'da motosikletler çarpıştı

Sedat Ö. idaresindeki 02 ABK 750 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde Muhammed H. idaresindeki 02 ABK 469 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
#adıyaman #Motosiklet Kazası
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