Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.10.2022, 19:49
A.S. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Barajı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki Umut Dolaş (18) yaralandı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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