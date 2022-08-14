Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı

Muhammed D. (32) idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebutalip A. (32) yönetimindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil, Çıralık köyü yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki Hüseyin D. (84), Zahide D. (38) ile Abdulsamet Ç. (12) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin D, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.