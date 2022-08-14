Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.08.2022, 18:44
Muhammed D. (32) idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebutalip A. (32) yönetimindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil, Çıralık köyü yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki Hüseyin D. (84), Zahide D. (38) ile Abdulsamet Ç. (12) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin D, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
29
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Altınordu
|1
|1
|6. Gençlerbirliği
|1
|1
|7. Keçiörengücü
|1
|1
|8. Rizespor
|1
|1
|9. Adanaspor
|0
|0
|10. Bandırmaspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Altay
|1
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0