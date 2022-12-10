Adana'da traktör devrildi: 37 yaralı

Özay K'nin kullandığı 01 VZ 639 plakalı, fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bozkurt, AA muhabirine, kazayı duyduktan sonra olay yerine gittiğini belirterek, "Kaza yerinde çok sayıda yaralı vardı. Diğer vatandaşlarla birlikte yaralıların ambulanslara taşınmasına yardım ettik." diye konuştu.