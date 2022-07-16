Adana'da site inşaatında göçük: 2 ölü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir inşaatta çalışırken göçük altında kalan 2 kişi öldü.
3. Sayfa 16.07.2022, 19:39
Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda, bir site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İşçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan, toprak altında kaldı.
Diğer işçilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmayla toprak altından çıkarılan Ustaoğlu ve Doğan'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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