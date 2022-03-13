Adana'da silahlı kavga
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuş alışverişi sırasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.03.2022, 22:22
Atakent Mahallesinde Ejder T. ile Nihat T. arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ejder T. yanındaki silahla ateş ederek Nihat T'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralı Nihat T. hastaneye kaldırılırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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