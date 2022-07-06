Adana'da silahlı kavga: 2'si ağır 6 kişi yaralı
- Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çocukların kavgasına müdahale eden komşular arasında silahlı kavga çıtı. Olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.07.2022, 08:50
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çocukların kavgasına müdahale eden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, her iki taraf birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç, Azize Ç, Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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