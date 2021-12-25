Adana'da kaza: 1 ölü
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 25.12.2021, 21:29
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, arkasında römork bulunan traktöre çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, aracın sürücüsü eşi yaralandı.
Serdar Sürücü yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil, İmamoğlu-Adana kara yolunda önünde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Ümmü Sürücü hayatını kaybetti, ağır yaralı Serdar Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İsmi belirlenemeyen traktör şoförü ise römorku bırakarak olay yerinden kaçtı.
Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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