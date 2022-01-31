Adana'da katliam
Adana'da bir kişi kardeşinin dini nikahlı eşi ve annesini silahla öldürdü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, kardeşinin dini nikahlı eşiyle kadının annesini silahla vurarak öldürdü.
İddiaya göre, Abdurrahman A. (32), Yenibaraj Mahallesi'nde oturan kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda Gün (39) ile annesi Naima Gün'ün (70) evine gitti.
Şüpheli yanında getirdiği tabancayla tartıştığı anne ve kıza ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüda ve Naima Gün'ün cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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