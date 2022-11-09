Adana'da kamyon devrildi: 1 ölü
Adana’nın Pozantı ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 09.11.2022, 00:02
Mahmut Altınsoy (62) yönetimindeki elma yüklü 15 NR 520 plakalı kamyon, Alpu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine devrildi.
Kazayı görenler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kamyonda sıkışan Altınsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ceset, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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