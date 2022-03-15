Adana'da hırsız sandıkları kişiyi darbedip bıçakladılar
Adana'da hırsız sanılan bir kişi tanımadığı kişilerce darbedilip bıçaklanarak yol kenarında bırakıldı.
Adana'da hırsız sanılarak darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, bir kişinin bıçaklanıp darbedildiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibi, söz konusu kişiyi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaralı halde buldu.
İlk kontrolleri polis ekiplerince yapılan C.K.K'nin, çeşitli yerlerinden darbedilip bıçaklandığı tespit edildi.
Yaralı C.K.K, ekiplere, bir akrabasının evine doğru gittiği sırada tanımadığı kişilerce hırsız sanılarak darbedilip bıçaklandığını söyledi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından C.K.K, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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