Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı
Kozan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
3. Sayfa 21.07.2022, 08:26
Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde önceki gün çıkan kavgaya ilişkin çalışmada gözaltına alınan 3 şüphelinin Kozan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
19 Temmuz'da, harnup bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin (36) hayatını kaybetmiş, Kadir K. (17) ve Kadir K. (22) yaralanmıştı.
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