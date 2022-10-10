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Acıpayam'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa 10.10.2022, 14:55
Acıpayam'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında F.K'nın kullandığı 15 LF 182 plakalı traktörle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yolculardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

#Denizli #kaza
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